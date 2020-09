Almeno tre appartamenti visitati dai ladri a Torrebruna. È il bilancio dell'ultima notte nel piccolo centro dell'Alto Vastese. Tra le abitazioni visitate c'è anche quella del primo cittadino Cristina Lella. I malintenzionati sono entrati nell'edificio forzando la porta al piano terra, passando prima nella casa della suocera del sindaco che si è accorta verso le 3 del mattino di quanto accaduto (fino all'1.30 c'era ancora gente sveglia in casa).

Il bottino (come racconta lo stesso sindaco all'Eco dell'Alto Molise, LEGGI) è di circa 500 euro; i ladri hanno portato via qualche gioiello in oro, un portatile e un portafogli lasciando invece bancomat, cellulari e chiavi delle automobili.

Il sospetto è che i ladri prima di agire abbiano narcotizzato le vittime del furto. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione; pare che nella stessa notte, in un'altra abitazione del posto gli abitanti si siano accorti del tentativo di furto in corso mettendo in fuga i malintenzionati.