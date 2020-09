C'è un bello scatto di una scultura di sabbia sulla spiaggia di Vasto Marina sul numero di maggio della rivista Coopzeitung, edita in Svizzera dalla Coop e distribuita anche in Germania. A segnalarcelo è l'architetto Francescopaolo D'Adamo che riporta, in un post sul suo blog [LEGGI], la nota inviatagli dall'autrice dello scatto "Ti invio la pagina del giornale tedesco sul quale questo mese hanno pubblicato un servizio sulle spiagge italiane, anche se incentrato su Maratea sono riuscita a far "parlare" (come piace a te) di Vasto pubblicando l'immagine più grande del servizio, in primo piano una grande costruzione di sabbia...! La didascalia, pure se in tedesco, identifica la località (ovviamente gli avevo inviato foto anche più rappresentative. Sarà per la prossima volta!)".

Nel magazine si parla delle spiagge italiane dedicate ai bambini, facendo riferimento alle Bandiera Verde, assegnata anche alla spiaggia di Vasto per la stagione 2016. Come ricordato dalla fotografa nel servizio si parla di Maratea ma, nella didascalia che accompagna la grande foto, viene citata Vasto, una delle 134 spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Verde. In vista dell'estate e cercando di puntare sempre più ad un turismo straniero anche un piccolo spazio come quello dedicato dalla rivista svizzera è pur sempre una notizia positiva!