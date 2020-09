Sono ben 17 i defibrillatori automatici donati dalla BCC Sangro Teatina ad altrettanti Comuni in cui si trovano le filiali dell'istituto di credito. È stato il presidente Piergiorgio Di Giacomo a consegnare i preziosi apparecchi salvavita ai sindaci in fascia tricolore durante l'assemblea generale dei soci della BCC Sangro Teatina lo scorso maggio. Tra i Comuni che hanno ricevuto il defibrillatore ci sono anche Casalbordino e Scerni. Il sindaco di Casalbordino, Remo Bello, ha voluto ringraziare il Presidente e il suo direttore generale Fabrizio Di Marco per la particolare generosità della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina "che con tale ulteriore nobile gesto ha voluto dotare e arricchire la nostra Comunità di questo importante e prezioso strumento salvavita. La presenza nel nostro territorio di una banca vicina, pronta e professionale è per noi un aiuto tangibile alla crescita delle famiglie, allo sviluppo socio-economico, nonché culturale per le numerose sponsorizzazioni mai fatte mancare per la divulgazione della conoscenza". Il defibrillatore sarà posizionato al piano terra del Municipio, pronto all'utilizzo da parte di personale formato in caso di necessità.

Anche il sindaco di Scerni, Giuseppe Pomponio, ha voluto esprimere il suo ringraziamento alla banca per il dono ricevuto. "Il defibrillatore sarà custodito nei locali della guardia medica, a disposizione di tutti, e sarà in dotazione al campo sportivo e alla palestra durante gli eventi sportivi. Mi sono già attivato - spiega il primo cittadino - per un corso di formazione da svolgere in Comune per avere personale abilitato all'utilizzo del defibrillatore".