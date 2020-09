Si svolgerà a Vasto nei giorni 3 e 4 giugno lo stage dedicato ai portieri "Un tuffo nel divertimento". L'evento è dedicato ai portieri e ai preparatori di tutte le età e tutte le squadre. Le lezioni saranno tenute da preparatori dei portieri di squadre professionistiche di serie A, B e LegaPro, con il coordinamento organizzativo di Marco Cervino, esperto preparatore dei portieri e quest'anno nello staff biancorosso, e la collaborazione della Vastese Calcio.

A tutti gli iscritti sarà consegnato un kit da portiere (maglia, pantaloni e guanti), oltre ad un gadget. Nell'iscrizione è compreso il pranzo dei due giorni e, per chi viene da fuori Vasto, cena, pernottamento e colazione in hotel. Due le differenti quote di iscrizione: 90€ (kit completo da portiere+gadget+colazione+pranzo) e 130€ (kit completo da portiere+gadget+pranzo+colazione+cena+pernotto).

Per informazioni e iscrizioni: Franco Nardecchia 347.3408862 - Marco Cervino 329.3764774 - segreteria@vastesecalcio.com.