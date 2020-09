Questa mattina, nella sede del Centro nazionale delle ricerche (Cnr) a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna ufficiale della Bandiera Bluc. In rappresentanza del Comune di San Salvo hanno partecipato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Angiolino Chiacchia, il consigliere comunale Fabio Raspa, Michele De Filippis (responsabile comunale ufficio Ambiente) e Fabrizio Clissa (ufficio Ambiente)

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha espresso la piena soddisfazione per la riconferma, per la diciannovesima volta della Bandiera Blu quale migliore sintesi "del lavoro svolto da tutta la città, in un anno nel quale a potersi fregiare del vessillo della Fee Italia sono solo sei località abruzzesi a causa delle norme più stringenti. Riconoscimento per l’impegno delle amministrazioni comunali nel settore ambientale, turistico e dei servizi. San Salvo si conferma un’eccellenza dal punto di vista ambientale e questo ci carica di maggiori responsabilità, anche nei confronti dell’intero Abruzzo. La Bandiera Blu è la conferma che San Salvo possiede e ha risposto in pieno ai requisiti stabiliti dalla Fee per la cura dell’ambiente e la fornitura di servizi ai cittadini".