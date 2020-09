Dopo la vittoria nei tempi supplementari contro l'Odorisiana [LEGGI], i gialloneri di Vasto stanno preparando al meglio la finale di play off di Seconda categoria. Il Real Porta Palazzo affronterà in finale lo Sporting Altino che ha eliminato gli altri vastesi, i biancorossi dell'Incoronata Calcio Vasto.

Ieri è stato comunicato il campo dove si disputerà il match. Si giocherà domenica 15 maggio al Comunale di Paglieta; calcio di inizio alle ore 16 (prezzo biglietto di 5 euro). Il Real di mister Budano cercherà di raggiungere la storica promozione in Prima categoria e invita i tifosi vastesi a partecipare alla trasferta per supportare la squadra. I vastesi, in campionato, hanno affrontato lo Sporting Altino alla seconda giornata: all'andata, in trasferta, è finita 1 a 1, mentre nel ritorno gli altinesi si sono imposti 1 a 0.