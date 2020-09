L’asd Rollervasto vuole portare all’attenzione dell’amministrazione Comunale, agli organi d’informazione e alla cittadinanza, lo stato di abbandono in cui versa la pista di pattinaggio di Vasto Marina. Da oltre 20 anni non viene effettuata nessuna manutenzione, come è possibile vedere dalle foto il manto è un tappeto di crepe e buchi pericolosi per i tanti pattinatori che frequentano la pista, per la maggior parte bambini alle prime armi.

Sul marciapiede adiacente alla pista, le panchine usurate dalla ruggine costituiscono un continuo pericolo per chiunque ci si avvicini. Inoltre dal mese di aprile in seguito al taglio del pioppo situato sul marciapiede della pista, le condizioni di sicurezza della stessa si sono aggravate ulteriormente come documentato dalle foto, la fioriera adibita a panchina è distrutta, il passamano della pista è spezzato, la pavimentazione del marciapiede e parte della strada è sconnessa.

Il Presidente