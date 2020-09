Sarà il "Davide Bucci" a ospitare la semifinale play off dello Sporting San Salvo. Per i biancocelesti si tratta del miglior risultato conseguito dalla nascita della società. La formazione allenata da mister Marcello ha agganciato il secondo posto del Girone B di Prima categoria non lasciandolo per buona parte della seconda parte del campionato. Nell'ultima giornata i sansalvesi hanno battuto la capolista Casolana (che aveva vinto il campionato già nelle precedenti giornate) per 1 a 0 con la rete del bomber Dario Costantini (salito a quota 20); 6 i punti che a fine stagione la separano dalla vetta.

Domenica 15 maggio (ore 16) lo Sporting tornerà in campo per il primo turno dei play off contro il Piazzano che sarà accompagnato da circa 400 tifosi. Per questo motivo, la gara si disputerà nello stadio principale di San Salvo. Nicolino Cilli, presidente della squadra, auspica un bello spettacolo e ha un pensiero per i "suoi": "Sarà una bella giornata di sport, colgo l'occasione per fare i complimenti ai miei campioni e al mister per il traguardo raggiunto. Un bel regalo per la nostra società che ha compiuto 10 anni di attività".

In campionato lo Sporting San Salvo ha affrontato il Piazzano all'8ª giornata: 2 a 0 per i sansalvesi all'andata e 2 a 2 al ritorno.

Lo Scerni, invece, andrà a Mozzagrogna per affrontare nell'altra semifinale il Tre Ville. I rossoblù nel corso della stagione hanno battuto la terza forza del campionato in casa 4 a 2 e sono stati sconfitti al ritorno per 2 a 0 in trasferta.

Hanno solo sfiorato i play off, invece, i gialloverdi del Montalfano. Una stagione sicuramente positiva per i cupellesi all'esordio in Prima categoria che ha visto la fusione delle due squadre della piccola comunità (Gs e Real). Nell'ultima di campionato il Montalfano ha sconfitto il Tre Ville che correva per il secondo posto; è finita 3 a 0 con le reti di Di Martino, Zara e Lanfranchi. Tutto fa pensare che nel prossimo campionato la squadra del presidente Sante D'Alberto avrà un ruolo da protagonista.

Il Fresa, invece, termina la seconda stagione in questa categoria con un posto più in basso (il settimo) rispetto all'anno scorso, nonostante gli importanti acquisti fatti nel corso della stagione.

Da dimenticare, invece, il crollo verticale nella seconda parte della stagione del Real Montazzoli che è scesa dal secondo all'ottavo posto anche a causa di numerose importanti partenze nel mercato di dicembre.

Domenica prossima, infine, andrà in scena anche la sfida play out per decretare la terza squadra che si aggiungerà alla Spal Lanciano e al Gissi già retrocesse in Seconda. A giocarsi la permanenza in Prima saranno il Roccaspinalveti e il Mario Tano; calcio d'inizio alle 16 a Roccaspinalveti.

LA CLASSIFICA FINALE

Casolana 67 (promossa in Promozione)



Sporting San Salvo 61 (semifinale play off)

Tre Ville 58 (semifinale play off)

Scerni 52 (semifinale play off)

Piazzano 52 (semifinale play off)



Montalfano 50

Fresa 45

Real Montazzoli 41

Trigno Celenza 40

Marcianese 39

Guastameroli 37

S. Vito 35



Roccaspinalveti 28 (play out)

Mario Tano 21 (play out)



Gissi 19 (retrocessa in Seconda)

Spal Lanciano 15 (retrocessa in Seconda)