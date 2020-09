Giovedì 5 maggio, i bambini della scuola dell’infanzia "Incoronata" della Nuova Direzione Didattica si sono recati nel centro storico della città, nell'ambito di un’uscita prevista a conclusione del progetto curricolare "Uno sguardo alla mia città", che ha visto coinvolti per tutto l’anno scolastico tutti i bambini di tre, quattro e cinque anni.

"Il progetto - spiegano dall'istituto - è stato realizzato in attività di laboratorio, di sezione e di intersezione, concentrando l’attenzione sull’ascolto, il dialogo, la discussione, la costruzione di plastici, cartelloni murali, schede strutturate per i più piccoli, rappresentazioni grafiche prodotte dai bambini più grandi. I bambini hanno partecipato attivamente al progetto, di fondamentale importanza, dunque, l’uscita che ha favorito la visita sul territorio rendendoli consapevoli delle bellezze e delle ricchezze culturali della città: il monumento di Gabriele Rossetti, il municipio, il Castello Aragonese, la Cattedrale di San Giuseppe, il Palazzo d’Avalos. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica, prof.ssa Nicoletta Del Re, che ha visto i suoi piccoli futuri cittadini attraversare la città alle prese con le prime conoscenze che presto diventeranno saperi. Curiosità e sorrisi regalati dalle persone della città".