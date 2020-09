"Si terrà il 14 maggio a Vasto Marina, nella piazza della Guardia Costiera, il nuovo e attesissimo service del Lions New Century. I giovani leoni presenteranno alla cittadinanza questo evento benefico che si ripeterà di anno in anno, fino a diventare una istituzione per il club. Si tratta di una esposizione canina alla quale possono partecipare tutti gli amici a quattro zampe delle più svariate taglie e razze".

Lo annunciano dal Lions Club New Century, spiegando: "Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per l'acquisto di un cane guida. I cani guida possono essere di qualunque razza, con un particolare addestramento e la loro predisposizione alla dedizione, aiutano a migliorare la vita di persone non vedenti o ipovedenti. Sono davvero degli animali speciali. Più che una competizione sarà una grande festa per sensibilizzare chi non è a conoscenza della problematica, sarà una grande festa per i più piccoli e per gli amanti degli amici a quattro zampe. Vi aspettiamo salle ore 16 del 14 maggio".