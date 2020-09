"In data odierna personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nei confronti di Piccininni Donato, trentenne, barese domiciliato in questo centro, ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in Puglia dal 2005 al 2016".

Lo annunciano gli uffici del Commissariato diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, che spiega: "In particolare, il predetto, unitamente ad altri complici, è risultato implicato in una complessa operazione denominata 'Hinterland' portata a termine dalla Squadra Mobile di Bari il 5 novembre del 2010 con l’esecuzione di 92 ordinanze di custodie cautelari in carcere nei confronti di soggetti appartenenti all’organizzazione di tipo mafioso del clan 'Di Cosola', operativo in Puglia. Dovendo ancora espiare anni 7 e mesi 8 di reclusione, a carico dell’uomo è stato emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Vasto".