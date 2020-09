"Siamo dove vuoi tu", sono queste le parole che identificano Civico Zero, l'associazione culturale nata a San Salvo senza una fissa dimora. I fondatori Pierluigi Ortolano e Davide Pitetti, infatti, hanno individuato come sede un camper che in questi giorni è stato sottoposto al restyling dell'artista Davide Scutece.

L'intento? Flessibilità e movimento. Questo luogo-non luogo infatti si appresta a diventare il centro mobile di scambi culturali e artistici nel territorio. Un esempio può essere la biblioteca itinerante annunciata tempo fa da Licia Zulli, che gestisce il centro culturale "Aldo Moro" con Akon Service, ma anche uno spazio espositivo fotografico e artistico da mettere a disposizione di altri eventi e associazioni.

Ortolano e Pitetti non avevano bene in mente come realizzare la propria idea; il progetto si è concretizzato grazie a Luigi Giuliani (Bagni Vittoria, Vasto) che ha messo a loro disposizione il camper. L'allestimento esterno e interno è in fase di ultimazione, questa mattina avrebbero dovuto collaborare anche alcuni piccoli alunni delle scuole di San Salvo, ma la pioggia ha fatto rinviare il tutto a domani.

Nell'intervista, Pierluigi Ortolano illustra il progetto