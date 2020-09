Grande soddisfazione per la sezione E della scuola dell'Infanzia di via Sant'Antonio (Istituto Comprensivo 2 di San Salvo) che si è aggiudicato il primo premio nel concorso nazionale Un ospedale con più sollievo. Al centro del concorso c'era l'importanza del sostegno psicologico e spirituale del malato, obiettivo questo degli organizzatori, la fondazione "Gigi Ghirotti", la fondazione "Alessandra Bisceglia" e l'Uciim in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio dei ministeri della Salute e dell'Istruzione.

I piccoli alunni della sezione E hanno dato vita, insieme alle loro insegnanti Anna Nacci e Angela Maglione, al progetto dal titolo Un abbraccio, una carezza o un sorriso per essere vicino ed aiutare il tuo dolore.