"E tu da che parte stai?". È il titolo scelto dall'Università delle Tre Età di Vasto per l'appuntamento del prossimo 27 maggio che vedrà come protagonista don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. "La Legalità, come base delle nostre vite, raccontata da un uomo che vive per promuoverla direttamente sul campo. Infatti, vive sotto scorta", sottolineano gli organizzatori dell'evento.

L'incontro si svolgerà presso l'auditorium del Liceo Pantini-Pudente alle ore 10. Un appuntamento da non perdere per incontrare un testimone della legalità e della lotta alle mafie.