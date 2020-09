Continuano le "Giornate speciali" all’interno del Progetto di Educazione alla legalità all’I. C. "G. Rossetti" di Vasto. Il 26 aprile i giovanissimi allievi della Scuola Primaria "L. Martella" (classi quinte) e della Scuola Secondaria di I grado "G. Rossetti" (classi prime) sono stati coinvolti in una attività teorico-pratica piacevolissima e molto istruttiva, tesa a sensibilizzare i giovanissimi sul valore della "legalità economica".

A far riflettere gli allievi sui concetti di "sicurezza economica e finanziaria" e "convenienza" della legalità economico-finanziaria, attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita di ogni giorno, è stato il Corpo della Guardia di Finanza che, d’intesa con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), incontra le nuove generazioni per far conoscere il delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

Attraverso la spiegazione dei settori di intervento del Corpo, sono state trattate tematiche importanti, quali il contrasto alla droga, il pagamento delle tasse, la lotta contro le merci false e contraffatte. È stata privilegiata una didattica prevalentemente interattiva, attraverso l’impiego di supporti di tipo multimediale, che ha coinvolto tutti gli allievi; particolarmente gradito il momento dimostrativo, condotto con l’ausilio di una Unità Cinofili.

Il messaggio che l’incontro si proponeva di veicolare, "Insieme per la legalità", come sottolinea il dirigente scolastico, prof.ssa Maria Pia Di Carlo, è stato recepito benissimo dai ragazzi, sempre più consapevoli del loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri che, come hanno appreso in quest’ultimo "incontro speciale", investono anche il piano economico.

La coordinatrice del Progetto

Prof.ssa Rosalba Felice