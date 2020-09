Protezione civile in azione a San Buono per la bonifica di una discarica abusiva di pneumatici. Nei giorni scorsi il gruppo coordinato da Antonio Cupaiolo è intervenuto in una zona boschiva per recuperare decine di pneumatici gettati nella vegetazione.

Presenti sul posto anche gli uomini della caserma di Gissi del Corpo Forestale dello Stato. Dal mucchio di gomme abbandonate sarebbero emersi indizi riconducibili a chi ha commesso un gesto inqualificabile. Dopo essere state rimossi, gli pneumatici sono stati trasportati presso un centro di raccolta per essere correttamente smaltiti.