Si è svolta ieri mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Pollutri la conferenza stampa di presentazione del progetto "Murales". Dell’iniziativa hanno parlato il sindaco di Pollutri Antonio Di Pietro, il presidente dell’Anffas Vasto Paola Mucciconi, la coordinatrice dei centri d’accoglienza del Consorzio Matrix Daviana Monaco, il preside del’ITCG Palizzi Gaetano Fuiano e la dirigente del Polo Liceale Maria Luisa Di Mucci.

Protagonisti di questo progetto di Street Art saranno gli ospiti dei centri d’accoglienza del Consorzio Matrix, i ragazzi disabili dell’Anffas e quelli delle scuole superiori. "L’inclusione sociale è il fine nobile di questa iniziativa - è stato il commento entusiasta del dirigente Gaetano Fuiano – tanto è vero che così si dà anche la possibilità agli studenti diversamente abili di poter usufruire della Legge 107 sulla 'Buona Scuola' che prevede l’alternanza scuola/lavoro durante l’ultimo triennio".

"Chi è diversamente abile spesso viene emarginato, avveniva soprattutto in passato”, ha poi aggiunto il sindaco Di Pietro che con l’amministrazione ha voluto fortemente questo progetto anche per migliorare il decoro della struttura Progetto VITA.

"Un bimbo che volge il suo sguardo al cielo sbirciando il suo futuro. È questa l’idea dell’opera. L’Unitalsi della Diocesi Chieti-Vasto darà un valido contributo accompagnando i ragazzi al centro”, ha spiegato Paola Mucciconi, presidente dell’Anffas Vasto.

Come poi rimarcato dalla coordinatrice dei centri d’accoglienza del Consorzio Matrix Daviana Monaco, "si tratta dell’ennesima collaborazione tra il Consorzio Matrix e Anffas. Già in passato abbiamo felicemente svolto laboratori, teatro e attività che avevano come obiettivo la conoscenza e l’importanza di portare in luce le culture differenti".

In chiusura, l'intervento della dirigente del Polo Liceale Maria Luisa Di Mucci: "Spesso non è facile trovare la solidarietà da parte delle famiglie che non riescono a percepire le potenzialità e le offerte delle scuole, differentemente stavolta ci sarà la completa disponibilità".

La fine dei lavori è prevista nel mese di luglio.