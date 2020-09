Sorteggiata oggi nell'aula consiliare Vennitti del municipio la disposizione dei nomi dei candidati sindaci e delle liste collegate sulla scheda che gli elettori si vedranno consegnare a Vasto alle elezioni del 5 giugno.

Il sorteggio - A procedere all'estrazione è stata la Commissione elettorale centrale del municipio, alla presenza del vice prefetto di Chieti, Giovanni Giove .