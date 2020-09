La scuola secondaria di primo grado “G. Rossetti” è stata protagonista nella settimana dal 2 al 7 maggio di una coinvolgente iniziativa che ha visto protagonisti gli alunni delle classi ad indirizzo ambientale insieme a professionisti, Enti ed istituzioni presenti sul territorio. "Nell’ottica di una scuola formativa e realmente inserita nel proprio contesto - spiega una nota dell'istituto - le quattro scolaresche hanno avuto modo di ascoltare e confrontarsi secondo un programma che ha alternato attività seminariali ad altri di tipo espressivo creativi.

Gli Enti territoriali presenti sono stati molteplici: dal medico nutrizionista all’esperto di primo soccorso, dalla presidentessa del FAI al referente della Croce Rossa. Non sono mancate uscite sul territorio come quella presso la fattoria Recinto di Michea e quella di un percorso paesaggistico che ha avuto come finalità la capacità di leggere il territorio circostante sotto diversi aspetti. Con tale iniziativa si è voluto mettere in atto quello che è l’ obiettivo fondamentale del percorso formativo – orientante per tutti gli alunni: saper osservare, interiorizzare, rielaborare".

L'iniziativa, che ha trovato il pieno accoglimento della dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo, ha visto come referenti i docenti Annamaria Ciotti, Maria Daniele, Fiorella D'Italia, Piera Fecondo, Francesco Moschino e Adriana Zaccaria.