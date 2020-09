Primo giorno di "lavoro", o, meglio, di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi delle terze classi delle scuole di Vasto e San Salvo che hanno aderito al progetto Pilkington-Nsg. Questa mattina gli alunni del "Mattioli" di San Salvo e di "Mattei", "Mattioli", "Palizzi" e "Pantini - Pudente" di Vasto hanno varcato i cancelli per iniziare il percorso di avvicinamento al lavoro previsto dalla legge conosciuta come "La Buona scuola". Nel prossimo triennio i ragazzi coinvolti saranno 8mila per 50mila ore complessive [LEGGI].

La giornata di oggi però non ha visto solo l'inizio dell'esperienza dei ragazzi, ma anche il coronamento del progetto della Pilkington con l'accordo siglato con la Camera di Commercio di Chieti. Questo pomeriggio, infatti, dirigenti scolastici, management aziendale e il presidente dell'ente, Roberto Di Vincenzo, hanno firmato i documenti che sanciscono una collaborazione che si candida a diventare modello.

Il progetto Pilkington può essere definito "pilota", difficile trovare in regione altri esempi simili. "Ci piacerebbe essere i primi, però – ha detto il presidente Graziano Marcovecchio nell'aula conferenze – con i risultati".

Quindi, si è rivolto ai giovani presenti: "Siete voi che dovete conferirci un valore aggiunto. Non dovete prendere questo periodo solo come giorni di scuola un po' diversi. L'obiettivo è accrescere e adere più oppurtunità a voi e a noi".

Il presidente della Camera di Commercio ha riconosciuto l'unicità dell'impegno Pilkington: "Un progetto così strutturato è unico nella regione. È fondamentale perché oggi, in Abruzzo, ci sono circa 30mila persone che non lavorano e non studiano e né cercano lavoro. Si tratta di un orientamento concreto che servirà soprattutto a voi per capire cosa volete fare. Oggi c'è una domanda larghissima di personale qualificato, ma l'offerta non c'è anche per l'errata concezione secondo la quale gli istituti tecnici siano il rifugio di chi non vuol studiare".

Presenti anche i dirigenti scolastici: Rocco Ciafarone ("Mattei"), Maria Grazia Angelini ("Mattioli" Vasto), Esther Castaldo ("Mattioli" San Salvo), Maria Luisa Di Mucci ("Pantini Pudente") e Gaetano Fuiano ("Palizzi").

Quest'ultimo è intervenuto facendo sintesi anche dei colleghi: "Grazie a questi progetti ci avviciniamo ad altri Paesi europei dove l'Alternanza è realtà da tempo. È importante perché sperimenterete il passaggio tra teoria e applicazione della stessa per lo sviluppo di competenze. Io penso, inoltre, che sta avvenendo qualcosa di importante, cioè sta nascendo una rete tra dirigenti scolastici che ci permetterà di essere tra i protagonisti dello sviluppo del territorio".