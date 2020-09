Dopo l'intervento del Comitato cittadino per l'Asilo "Carlo Della Penna", che aveva rilevato alcune criticità per il muretto al confine tra la struttura e il plesso "Spataro" dell'Istituto Comprensivo 1 (qui l'articolo), arriva l'esposto ai vigili del fuoco del presidente del Consiglio d'Istituto, l'avvocato Alessandro Desiati, che chiede "il cortese quanto sollecito e urgente intervento per la messa in sicurezza del plesso 'Spataro', in quanto, pur ripetutamente sollecitato e richiesto l'intervento del Comune di Vasto a sanare la situazione di grave pericolo e rischio per l'incolumità dei bambini frequentanti, lo stesso non è intervenuto".

Il riferimento è "al muretto adiacente il plesso che fa da divisorio con l'area dell'ex Asilo 'Carlo Della Penna'. In particolare l'area di recinzione che a suo tempo era stata installata (circa tre anni fa) è ormai completamente divelta".

La richiesta, quindi, è quella di un "immediato intervento, previo sopralluogo, per assicurare la sicurezza dei luoghi, la impossibilità di accesso nell'area da parte dei bambini e altri fruitori e la incolumità degli stessi".