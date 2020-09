È vastese il nuovo Governatore del Distretto 108A dei Lions, come deliberato dal congresso tenutosi il 7 e 8 maggio nel Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro (FC). Si tratta di Marcello Dassori, 58 anni, molto conosciuto a Vasto, dove vive, per svolgervi l’attività di imprenditore e per essere presidente dell’AssoVasto, l’associazione delle imprese del Vastese.

Dassori, già primo vice-governatore, è stato quindi chiamato, mediante votazione, a questa prestigiosa carica durante i lavori del XX Congresso del Distretto lionistico, distretto che si estende territorialmente dalla Romagna, alle Marche, all’Abruzzo, fino a comprendere il Molise. Un incarico, in vigore nell’Anno Sociale 2016/2017, che vedrà il nostro concittadino particolarmente impegnato in vista delle celebrazioni dei cento anni di fondazione dell’Associazione lionistica.

A questa importante scadenza ha fatto riferimento Dassori nel suo discorso dinanzi ai congressisti: "Celebrare significa interrogarsi innanzi tutto sull’attualità del Lionismo e sulla sua capacità di rispondere alle sfide che la contemporaneità pone in ogni ambito, internazionale come locale. Celebrare significa, ancora, trarre spunto - ha aggiunto il neo Governatore - da tutto quello che abbiamo fatto di straordinario in un secolo, a partire da Melvin Jones ad oggi, in modo da trarne spunto per ulteriori lusinghieri traguardi, che, sono sicuro, non mancheranno". Il riferimento è al fondatore dei Lions clubs International, che iniziarono la loro attività il 7 giugno 1917. "L’Anno Sociale 2016/2017, che va a cominciare, è importante per tutti noi" ha sottolineato Dassori.