Saranno due giorni da ricordare quelli vissuti dai giovanissimi atleti della Promo Tennis Vasto che hanno partecipato all'edizione 2016 degli Internazionali Minitennis, manifestazione dedicata ai bambini dai 5 agli 8 anni e inserita nel programma degli eventi degli Internazionali d'Italia. La prima giornata ha visto i rappresentanti delle scuole tennis italiane di scena nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi dove sono stati allestiti 50 campi da minitennis. Giorgio Medda, Debora Castellano, Andrea Galante e Gioele Castellano, accompagnati dai tecnici Angelo Ciancaglini e Marco La Verghetta, hanno vinto il loro girone impegnandosi in sfide di tennis e prove fisiche e battendo i pari età del Ct Pisa, del Ct Cinecittà e della Love Tennis.

Le fasi finali si sono poi disputate al Foro Italico, a due passi dal campo centrale dove si sfideranno i big del tennis. Le piccole pesti della Promo Tennis Vasto hanno avuto la meglio sulla Tennis Vianello Roma. Quelle di ieri al Foro Italico sono state finali-esibizione, con tutti i bambini protagonisti della giornata premiati come vincitori in una giornata di sport e divertimento per promuovere la pratica del tennis valorizzando i giovanissimi talenti. Soddisfatti i tecnici della società del presidente Pino D'Alessandro che, in questa stagione, sta ottenendo ottimi riscontri nei campionati giovanili.

"Speriamo che nelle prossime edizioni la Federazione consenta un maggior numero di iscrizioni - commentano i tecnici della Promo Tennis - affinché il maggior numero di bambini possa vivere questa grande esperienza di sport".