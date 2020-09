Cinque anni di Daspo a carico di D. A. N., tifoso 48enne, sono stati disposti dal Questore di Chieti a seguito degli avvenimenti verificatisi in occasione della partita San Salvo - Vastese 1902 del 20 marzo scorso.

Come spiegato dal dirigente del Commissariato di Vasto, il vice questore Alessandro Di Blasio, personale dello stesso Commissariato, in occasione del pre partita dell’incontro di calcio San Salvo – Vastese 1902, "ha deferito in stato di libertà un tifoso della squadra ospite di 48 anni, D.A.N., per i reati di oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, poiché, al fine di venire in contatto con i tifosi locali, aveva cercato di aggirare il cordone di Polizia presente nel piazzale antistante lo stadio e, raggiunto dagli agenti operanti li aveva strattonati, minacciandoli. Per questi motivi, allo stesso, già noto alle forze dell’ordine per numerosi pregiudizi di polizia e analoghi episodi di violenza durante competizioni sportive è stato notificato un provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di anni 5, emesso dalla Divisione Anticrimine della Questura di Chieti. Il tifoso per 5 anni non potrà accedere nei luoghi ove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni".