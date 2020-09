E' ormai emergenza cinghiali sul litorale. Quattro incidenti nel giro di una manciata di ore nel Vastese: uno a Vasto, sventato dalla prontezza dell'automobilista, e tre a San Salvo, uno dei quali lungo la Trignina, come riportato in un altro articolo pubblicato oggi sulla nostra homepage.

Andy Primavera, 30 anni, e Alessia Marini, 23, marito e moglie, raccontano a Zonalocale.it gli attimi di paura vissuti stanotte, quando si sono visti sbucare un esemplare di grossa taglia mentre viaggiavano in auto, una Citroen C2, nella zona del parco acquatico Aqualand, in località Incoronata.

"Era mezzanotte e dieci. Ci trovavamo - racconta il trentenne - a circa 100 metri dall'Aqualand, quando è piombato per strada un cinghiale. Sembrava un bufalo. Proveniva dalla zona di via San Rocco. Abbiamo visto la sua grossa sagoma, che ha oscurato per alcuni attimi il fascio di luce prodotta dai fanali della macchina. Era più grande del cofano dell'automobile. E non è la prima volta. Di recente - racconta Andy - mi sono imbattuto in tre branchi di cinghiali. Guidava mia moglie, che è incinta e ha preso un brutto spavento. Per fortuna, è riuscita a sterzare. Bisogna intervenire - è l'appello rivolto alle autorità - per fare in modo che i cacciatori abbattano gli esemplari che si spingono pericolosamente sulla costa. Sono troppi. Altrimenti, le nostre strade diventeranno sempre più rischiose".