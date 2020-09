Lo avevano detto ed hanno mantenuto la promessa. I tre tifosi vastesi Nicola Marrocco, Luciano D’Angelo e Alessandro Autunno a fine gennaio scorso [LEGGI] avevano promesso che, in caso di vittoria del campionato della Vastese Calcio, avrebbero percorso a piedi il tragitto che divide Vasto da Liscia.

Nella giornata di ieri i tre, accompagnati da un altro loro amico e tifoso biancorosso, hanno intrapreso la lunga marcia partendo dalla Chiesa di San Michele Arcangelo a Vasto e arrivando nella piccola cittadina. Poi sono tornati in città intorno alle 18, accolti dal sindaco Luciano Lapenna e dal presidente del consiglio comunale Peppino Forte.

Un lunga giornata ed una lunga passeggiata che conclude i festeggiamenti per la promozione in serie D dei tifosi biancorossi. Dopo la festa all’Aragona di sabato [LEGGI], ieri il ‘pellegrinaggio’ ed ora in città si inizierà a parlare di futuro. Intanto ci si può chiedere: per un eventuale ritorno in C, quale altra promessa pensano di fare i tre tifosi biancorossi? To be continued ...