Ancora una gara da dimenticare per Andrea Iannone. Nel Gran Premio di Francia, quando era secondo all’inseguimento di Jorge Lorenzo, il pilota vastese è caduto ed ha dovuto ancora una volta dire addio al podio, magari proprio al gradino più alto. Dopo la caduta Iannone ha provato ad andare avanti, trovandosi in 17ª posizione, per poi ritarsi.

La gara. In partenza Iannone si ritrova al centro del gruppone e così perde una posizione a favore di Pol Espargaro. Lorenzo scappa davanti e Dovizioso è bravo ad infilarsi alle sue spalle. Il pilota vastese ci mette poco, però, a riprendersi la terza posizione da cui era partito e si lancia all’inseguimento del suo compagno di squadra e di Lorenzo. Il pilota numero 29 spinge forte e, al terzo giro, è il più veloce in pista, vedendo ridursi il distacco dai due piloti che lo precedono. Nel sesto giro Iannone riesce, con una bella manovra, a superare il suo compagno di squadra e la coppia Ducati si mette all’inseguimento di Lorenzo, lontano un secondo.

Quando era iniziato il suo recupero nei confronti di Lorenzo ecco che arriva il disastro: Iannone scivola percorrendo una curva, esce fuori pista e rientra in 19ª posizione. Recupera un paio di posizioni e poi, con tanta mestizia, rientra nei box chiudendo così ancora un’altra gara con un ritiro. Amaro il commento dal box Ducati durante la gara. “Troppa fretta”, taglia corto Davide Tardozzi ai microfoni di Sky. Anche al termine della gara c'erano poche certezze sulle cause che hanno portato alla perdita di aderenza della gomma anteriore.

Un vero peccato perchè Iannone, tempi alla mano, aveva tutte le carte in regola per disputare una grande gara e di poter ottenere un risultato importante. C'è invece da registrare un altro zero alla voce "punti conquistati" e da assorbire tutta l'amarezza per come sono andate le cose.

Nel prosieguo della gara finiscono a terra anche l'altro pilota Ducati, Andrea Dovizioso, e Marquez. Lorenzo conquista la vittoria, seguito da Rossi e da Vinales che conquista un podio insperato alla vigilia.

"Sono molto dispiaciuto perché cadere in gara, soprattutto dopo un weekend in cui siamo stati sempre competitivi e performanti, fa veramente male - ha detto Ianone a fine giornata- . E’ molto strano quello che mi è successo, perché ho forzato molto di più nei primi giri per cercare di superare Dovi in frenata che non quando ero dietro a Lorenzo e stavo cercando di ridurre il mio gap. Ma il comportamento della gomma anteriore è sempre difficile da prevedere e non sai mai quanto ti puoi fidare. Nonostante la caduta abbiamo dimostrato di essere molto veloci, anche se non siamo riusciti a portare a casa nessun punto: adesso però dobbiamo assolutamente migliorare alcuni aspetti che non ci permettono ancora di essere costanti per tutta la gara".