Sfuma la possibilità di un derby nella finale play off di Seconda categoria. È infatti il Real Porta Palazzo a festeggiare la storica finale, mentre l'Incoronata Calcio Vasto viene eliminata dallo Sporting Altino che ieri a Vasto Marina si è imposta per 2 a 0.

I gialloneri, invece, devono aspettare i tempi supplementari per esultare. Stoica, infatti, la resistenza dell'Odorisiana in 10 uomini dagli ultimi minuti del primo tempo per l'espulsione di Nicola Tarquinio. I tempi regolamentari si chiudono sullo 0 a 0. Al 105' minuto, i vastesi vanno in vantaggio con Di Matteo. È la rete che sblocca il risultato: i gialloneri prima del triplice fischio arrotondano con Menna e nuovamente Di Matteo. 3 a 0 il finale.

Il Real ora affronterà domenica prossima in campo neutro (che sarà comunicato in settimana) lo Sporting Altino: chi vincerà sarà promossa in Prima categoria. In campionato l'andata era terminata 1 a 1, mentre il ritorno 1 a 0 per gli altinesi.

Torna invece in Terza categoria il Real San Giacomo, sconfitto ai tempi supplementari dal Tornareccio nella gara play out per 4 a 2.