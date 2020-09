È il Lentella a strappare il biglietto per la finale play off di Terza categoria dopo la sfida odierna contro l'Aurora Furci. Tra le mura amiche i gialloverdi oggi hanno ritrovato i furcesi affrontati solo due settimane fa in campionato. Per gli ospiti, allenati da mister Carosella, da mettere in conto l'importante assenza del portiere titolare Santini per lunga squalifica (6 giornate); al suo posto, fuori ruolo, Vancheri.

L'importanza del portiere titolare si vede al 10' minuto, quando una conclusione non particolarmente insidiosa di Mike D'Aulerio s'insacca in rete.

Dopo il vantaggio, i lentellesi, allentano la morsa, l'Aurora si porta in avanti ma non riesce mai ad essere seriamente pericolosa. I gialloverdi, invece, peccano di precisione fallendo diverse palle gol. Il raddoppio arriva al 42' con la doppietta personale di D'Aulerio che raccoglie un passaggio al centro dell'area e segna.

Nella seconda frazione di gioco il copione non cambia e al 25' arriva la rete di Davide Di Ninni involatosi da solo verso la porta avversaria. I furcesi onorano fino alla fine l'impegno davanti ai propri numerosi tifosi in trasferta e nei minuti finali il bomber Adrian Micle realizza l'eurogol della bandiera: conclusione al volo da fuori area e palla nel sette.

Domenica prossima il Lentella di mister De Ninis andrà in trasfertà in casa dell'altra finalista, il Carunchio 2010. In campionato è finita con una vittoria a testa.

Per l'Aurora si conclude una stagione positiva, conclusa al quarto posto dopo un anno di assenza dai campi. Nella prossima stagione sarà sicuramente tra le protagoniste, soprattutto se farà restare a Furci il capocannoniere del torneo, Micle.