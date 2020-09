Titoli di coda sul campionato di Promozione (gir. B) abruzzese. Nell’ultima giornata andata in scena questo pomeriggio, il Penne si è aggiudicato il passaggio in Eccellenza battendo 3-0 il Silvi, rimanendo a +1 dall’inseguitrice Passo Cordone, questo pomeriggio uscita vincitrice dalla sfida col Pinetanova (4-1). Per quanto riguarda il discorso salvezza, il Pinetanova retrocede in Prima categoria, mentre Palombaro, Castiglione Valfino, Villa e Virtus Ortona disputeranno i playout.

Con un posto nei playoff in tasca già dalla scorsa giornata, il Casalbordino di mister Farina ha subito una sconfitta netta contro il Villa (3-0), ma è pronto per giocarsi il tutto per tutto in questa importante e decisiva fase della stagione. I giallorossi se la vedranno con il Pro Sulmona domenica prossima e la vincente incontrerà il Passo Cordone. Ultima vittoria dell’anno per il Vasto Marina (2-0) sul River Casale grazie alle reti di Di Gennaro e Pilone.

Tutti i risultati dell’ultima giornata

Bucchianico-Virtus Ortona 2-2

Castiglione Valfino-Fara San Martino 3-1

Fossacesia-Castello 2-0

Il Delfino Flacco Porto-Torre Alex Cepagatti 4-3

Palombaro-Pro Sulmona 2-4

Passo Cordone-Pinetanova 4-1

Penne-Silvi 3-0

Vasto Marina-River Casale 2-0

Villa-Casalbordino 3-0

La classifica

Penne 70 (promosso in Eccellenza)

Passo Cordone 69 (playout)

Casalbordino 61 (playout)

Pro Sulmona 60 (playout)

Il Delfino Flacco Porto 58

River Casale 56

Bucchianico 47

Vasto Marina 47

Fossacesia 46

Silvi 43

Castello 40

Torre Alex 40

Fara San Martino 39

Palombaro 35

Villa 32

Virtus Ortona 31

Castiglione Valfino 31

Pinetanova 30 (retrocessa in Prima categoria)

Playoff

Casalbordino-Pro Sulmona

Passo Cordone (in finale)

Playout

Palombaro-Castiglione Valfino

Villa-Ortona