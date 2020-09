Festa della Mamma all’insegna dello stare insieme nella spensieratezza e nella natura. Sono stati questi gli ingredienti con cui la Cooperativa Pianeti Diversi ha scelto di celebrare le mamme negli Asili Nido di cui è gestore a Vasto, “La Tana dei Cuccioli” e “San Paolo”.

Educatrici, mamme e cuccioli si sono dati appuntamento mattina presso la Fattoria Sociale “Il recinto di Michea”, per svolgere insieme tre laboratori. Uno di manualità con la creazione da parte di mamma e bimbo di un piccolo oggetto. Un altro è stato sensoriale in cui, a piedi nudi e bendata, ogni mamma, guidata dal bimbo, ha attraversato un percorso accompagnata dal sottofondo musicale di Luca Raimondi alla tastiera. Ultimo laboratorio, visita ai diversi animali della fattoria.

Lo scopo della giornata è stato quello di passare una mattinata in piena armonia con la natura, prendendosi del tempo per stare con i propri piccoli, lontani dalla tecnologia e dalla vita frenetica di tutti i giorni. Tanti i sorrisi e la serenità che si è respirata tra tutti i partecipanti.

“Piantiamo un Fiore per la Mamma” è invece il laboratorio con cui i bimbi dell’Asilo Comunale San Paolo hanno realizzato il regalo destinato alle loro madri per celebrarle. Approfittando della bella giornata, la Festa della Mamma è stata un’occasione per una festicciola organizzata all’esterno del plesso scolastico in cui, anche in questo caso, i piccoli allievi e le loro mamme hanno avuto modo di passare spensieratamente la mattinata insieme, senza gli assilli della routine, così anche da permettere alle genitrici di dedicarsi completamente ai figli.

Ogni bambino con questo laboratorio si è cimentato nell’impiantare un fiore in un vasetto, da regalare poi alla propria mamma, riportando così a casa anche il ricordo di questo bel momento di condivisione e aggregazione. Totale infatti è stata la partecipazione dei genitori presso l’Asilo San Paolo, arricchito da un buffet allestito dalle operatrici.

riceviamo e pubblichiamo