Giornata di festa a Punta Penna in onore di Santa Maria di Pennaluce. Di buon mattino la statua della Madonna è stata portata in processione dalla chiesetta posta ai piedi del faro fino alla banchina del porto, accompagnata dalle note della banda San Martino di Vasto e dai fedeli. Poi l'imbarco sul motopeschereccio Ippocampo che ha preso il largo scortato dalla motovedetta della Guardia Costiera e accompagnato da numerose imbarcazioni. Il corteo di barche ha percorso il tratto di mare antistante la costa vastese, fino all'altezza del pontile di Vasto Marina per poi invertire la rotta verso il porto.

Prima del rientro nel bacino di Punta Penna sono state gettate in mare due corone d'alloro, in memoria di tutte le persone legate alla marineria che non ci sono più. Al rientro a Punta Penna c'è stata anche una sosta nei pressi della Madonnina posta all'ingresso del porto. Qui Don Gianni Sciorra ha rivolto una preghiera alla memoria di Mario Pollutri, storico presidente della sezione Anmi di Vasto scomparso due settimane fa. La mattinata si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa nel piazzale antistante il faro.

La giornata proseguirà con la messa pomeridiana, lo spettacolo musicale in serata e la conclusione con i fuochi pirotecnici.

Seguirà video della processione in mare.