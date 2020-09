La BCC Generazione Vincente Vasto Basket retrocede in serie C. La Casa Euro Taranto vince anche gara 4 al PalaBCC, dopo aver conquistato le due sfide in casa, fissa la serie sul 3-1 e resta nella terza serie nazionale. In una stagione più dura del previsto la squadra del presidente Spadaccini non riesce a centrare l'obiettivo salvezza. La gara di questa sera è l'emblema del campionato vastese: dopo un buon inizio gli uomini di coach Luise hanno ceduto il passo alla rimonta degli ospiti che, alla sirena finale, hanno potuto festeggiare mentre sul PalaBCC scendeva un velo di amarezza.

La partita. Nella prima fase del match le due squadre giocano punto a punto, la Vasto Basket prova ad allungare con la tripla di Dipierro (17-12) ma poi Circosta trova il pari sempre dalla lunga distanza (17-17). Solo nel finale Di Tizio trova il canestro del minimo vantaggio (21-19). Secondo quarto che si apre con il pareggio del Taranto e poi con l’allungo dei padroni di casa che piazzano un parziale di 9-0 (triple di Ierbs e Grassi, canestro e un libero di Tabbi) per il 30-21. Si ferma però la vena realizzativa dei vastesi che subiscono un contro-break micidiale che porta il punteggio sul 30-34. Momenti di autolesionismo in casa biancorossa quando Tracchi, dopo aver subito un fallo, reagisce contro un avversario e si vede fischiare un antisportivo. I liberi tarantini vanno fuori ma gli ospiti salgono sul 30-36. Dipierro dalla lunetta interrompe il digiuno di canestri vastesi e poi, a fil di sirena, Di Tizio spinge dentro la palla che vale il -1 (38-39) con cui si va negli spogliatoi.

Si torna sul parquet e la Vasto Basket trova il pari con Casettari e poi due volte il vantaggio con Dipierro (43-41). Con il canestro di Di Tizio c’è nuovamente il +4 ma poi per i biancorossi si spegne la luce. Taranto ne approfitta per rientrare, superare e distanziare i padroni di casa fino alla tripla sulla sirena di fine quarto di Circosta che vale il 57-49 per i pugliesi. L’ultimo quarto si apre con gli errori della Vasto Basket e il Taranto che trova il +10 (49-59). I biancorossi riescono a riavvicinarsi solo fino al -4 con la tripla di Jovancic (61-65). Ma sono ancora tanti gli errori dei padroni di casa che non riescono più a rientrare in partita. Lo specchio del match è la tripla sulla sirena di Circosta (24 punti per lui) che vale il 70-63 pugliese a poco dalla fine. Allo scadere dei 40 minuti il tabellone recita 66-74. Taranto resta in serie B, la Vasto Basket retrocede in serie C.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket – Casa Euro Taranto 66-74

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 5, Dipierro 19, Tracchi 8, Di Tizio 15, Ierbs 3, Jovancic 5, Casettari 8, Tabbi 3, Pace 0, Cordici ne. Coach: Luise

Casa Euro Taranto: Osmatescu 0, Circosta 24, Malfatti 8, Orlando 11, Potì 6, Conte 5, Tinto 18, Stola ne, Della Torre 0, Bastoni 2. Coach: Putignano