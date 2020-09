Poteva andare molto peggio. Brutto incidente intorno alle 23 sulla Statale "Trignina" poco prima dello svincolo per San Salvo, causato da un cinghiale; fortunatamente, gli occupanti delle quattro auto coinvolte non hanno riportati gravi conseguenze.

Una Volkswagen Golf che viaggiava in direzione mare ha centrato in pieno l'animale di grandi dimensioni che stava attraversando la strada (poi morto). Tremendo l'impatto, con l'airbag che si è attivato e ha attutito l'impatto. All'interno viaggiavano due giovani.

Dietro, da quello che si apprende sul posto, altre due auto si sono fermate, una quarta non è riuscita ad arrestare in tempo la marcia innescando il tamponamento a catena.

Nelle varie auto erano presenti anche diversi bambini. Per fortuna, oltre ai danni ai veicoli, nessuno si è fatto seriamente male. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Salvo; in attesa della ricostruzione della dinamica, parenti e amici delle persone rimaste coinvolte hanno portato via i più piccoli comprensibilmente spaventati da quanto accaduto.

L'episodio però riaccende i riflettori sulla massiccia presenza di ungulati nel territorio che spesso causano incidenti. La loro presenza a ridosso della Statale 650 attiva più di un campanello d'allarme considerata l'alta velocità e il consistente numero delle auto in transito.