Tre alunni della scuola media "R.Paolucci" di Vasto parteciperanno alle finali nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi di atletica. Nella finale regionale della categoria "cadetti", che si è svolta presso lo stadio Adriatico di Pescara, per la scuola vastese sono arrivate tre medaglie d'oro: Lorenzo Migogna ha vinto la gara del salto in alto, superando quota 1,50 mt. e staccando i suoi avversari di ben 10 centimetri. Per Cristian Orlando Foia primo posto nel salto in lungo e Lorenzo Rossano è salito sul gradino più alto del podio nel lancio del vortex.

Altre due medaglie nella competizione regionale sono state conquistate da Riccardo Roselli (argento nel lancio del vortex) a Alessia D’Ottavio, medaglia di bronzo negli 80 m piani. Gli alunni premiati hanno ricevuto i complimenti delle insegnanti che li hanno accompagnati, Laura Mucci, Antonella Racciatti e Roberta Bellano, e l'encomio della dirigente scolastica, Sandra Di Gregorio, per l'ottimo risultato raggiunto oltre ad un augurio per le imminenti finali nazionali.