Andrea Iannone partirà dalla terza posizione nel gran premio di Francia. Dopo essere andato molto bene già nelle prime sessioni di prove, il pilota vastese della Ducati ha fatto segnare il terzo miglior tempo in 1'32''469, a poco meno di mezzo secondo da Lorenzo, che ha conquistato la pole position e a 5 millesimi da Marquez, secondo. Per lui anche una caduta, fortunatamente senza conseguenze, nel corso del giro di lancio per il secondo tentativo.

Le prove. Iannone si presenta in pista con un biglietto da visita su cui c’è stampato il tempo più veloce fatto registrare nei turni preliminari del Gp di Francia. Primi giri subito positivi per il pilota vastese, che spinge forte in tutti i settori del circuito di Le Mans e, alla fine del suo tentativo lanciato, si piazza in seconda posizione, a due decimi da Jorge Lorenzo. I guai per Iannone arrivano durante il giro di lancio per poter effettuare il suo secondo tentativo.

In percorrenza di una curva scivola a terra e così inizia la sua corsa a piedi verso i box per tentare di entrare in pista con la seconda moto prima della bandiera a scacchi. Nel suo ultimo giro lanciato non riesce a migliorare il tempo fatto segnare in precedenza e così si trova terzo, alle spalle di Lorenzo e Marquez.

Il commento di Iannone. "Sfortunatamente sono rientrato in pista per il secondo tentativo con un problema alla moto, una perdita alla pompa dell'acqua che ha fatto finire del liquido sulla gomma posteriore e così sono finito a terra - spiega il pilota Ducati -. Mi dispiace perchè avevo un ottimo feeling con la moto e avrei dato il massimo nel secondo tentativo. Per fortuna sono riuscito a tenere la prima fila, questo è molto importante in vista della gara perchè è una pista dove è difficile sorpassare".

La griglia di partenza: Lorenzo, Marquez, Iannone, P.Espargaro, Dovizioso, Smith, Rossi, Vinales, Crutchlow, Petrucci, Pedrosa, A.Espargaro, Barbera, Redding, Hernandez, Laverty, Bradl, Miller, Bautista, Rabat, Baz.