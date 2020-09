Si è svolta questa mattina la presentazione dei due nuovi scuolabus a metano messi a disposizione degli studenti dall'amministrazione comunale, presente alla cerimonia con il sindaco Tiziana Magnacca, il vice sindaco Angiolino Chiacchia, l'assessore alle Politiche sociali, Maria Travaglini e altri rappresentanti dell'amministrazione. Presenti anche il dirigente scolastico Anna Orsatti e don Raimondo Artese che ha impatito la benedizione ai due mezzi.

Come spiegato dal vice sindaco Chiacchia, praticamente è stato rinnovato il parco scuolabus, con i due presentati questa mattina, e un terzo in arrivo a settembre. Particolare attenzione è stata posta alla fruibilità per i disabili, alla sicurezza e al rispetto dell'ambiente, con la scelta dell'alimentazione a metano.

Entusiasti docenti e alunni che, con l'arrivo del terzo autobus a settembre vedranno finalmente rinnovato il parco scuolabus, che, come ricordato dal vice sindaco Chiacchia, non veniva rinnovato ormai da 20 anni.

"Acquisto necessario per utilizzare mezzi moderni – ha sottolineato il sindaco Magnacca – garantendo il trasporto rispettoso dell’ambiente in quanto sono alimentati a metano, riducendo così i costi di gestione e le spese di manutenzione, divenute troppo onerose per le casse comunali".

I mezzi hanno poi ricordato dagli uffici comunli, ono stati acquistati con la formula del leasing e un impegno di spesa di 200mila euro, due nuovi mezzi da 21 e 30 posti, dotati con equipaggiamento per consentire il trasporto dei bambini portatori di handicap.

Il sindaco ha ricordato l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i piccoli cittadini attraverso un continuo impegno attraverso la messa in sicurezza delle scuole, con l’efficientamento energetico, il rispetto delle norme antisismiche, la costruzione di nuove palestre, alcune delle quali ammodernate, nuovi arredi scolastici con l’acquisto di banchi e sedie ergonomiche. "Tutte scelte impegnative per il bilancio dell’ente comunale ma che abbiamo ritenuto di dover fare a dimostrazione la nostra vicinanza a voi tutti, al personale che lavora nella scuola e alle vostre famiglie".