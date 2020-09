Scadenza alle 12 per la presentazione delle liste per le amministrative del prossimo 5 giugno. Oltre a Vasto [LEGGI], nel territorio i cittadini saranno chiamati a rinnovare i consigli comunali di Carunchio, Casalbordino, Casalanguida, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fraine, Lentella, Scerni e Tufillo. In molti di questi paesi il sindaco uscente cerca la conferma, mentre a Casalbordino, Casalanguida, e Tufillo a giugno ci sarà sicuramente un nuovo primo cittadino.

CASALBORDINO

Con Antinoro andiamo avanti

Candidato sindaco: Antinoro Piscicelli

Lista: Cieri Emilia, Cocchino Vincenzo, Danilo detto Gennaro Colonna, D’Amario Giulio, Di Pietro Antonio, Marini Alessandro, Massa Luciano, Milanese Remo, Molisani Lisa, Perlangeli Antonella, Santini Rosanna, Turco Raffaele

Il Sole

Candidato sindaco: Alessandro Santoro

Lista: Ameruoso Francesco, Ciancaglini Donatella, Cocchino Massimiliano, Di Risio Marianna, Di Santo Andrea, Marchetti Marisa, Profeta Ciro, Ruzzi Fabio, Spagnoli Donato, Tano Daniele, Tufo Angela, Vaccaro Giuseppe

Per Casalbordino

Candidato sindaco: Filippo Marinucci

Lista: Basile Paola, Bucciarelli Valeria, Cicchitti Loredana, Di Cocco Luigi, D'Aurizio Alessandra, Orlandi Maikol, Piscicelli Nicola, Ruzzi Massimo, Sanfelice Daniela, Tiberio A. Tommaso, Tiberio Pierdomenico, Zinni Carla

Movimento 5 Stelle

Candidato sindaco: Mariano Palma

Lista: Barbetta Ignazio, Carlone Raffaello, Civitarese Andrea, Crisci Candida, Della Gassa Matilde, Giuliani Umberto, Loper Yanci Maria Isabel, Marinelli Marco, Monachetti Nicola, Pietrocola Donatella, Priori Massimo, Reale Davide Mario

CARUNCHIO

Carunchio per le libertà

Candidato sindaco: Gianfranco D'Isabella

Lista: Gaetano D'Onofrio, Denis Giulianelli, Stefano Sciorra, Patrizia Turdò, Manuela Cialè, Elia Potente, Luca Potente, Nino Giovanni Giannini

Carunchio Unito e Civico

Candidato sindaco: Antonio Turdò

Lista: Annunziata Andrea, Armando D'Alessandro, D'Alò Nicola, Caldarone Mauro, Cardinale Antonio, Infante Palmina Maria, Potente Nadia, Ranni Angela Adele Elena, Serafini Luigi Maria, Turdò Margherita

CASALANGUIDA

Il paese che vogliamo

Candidato sindaco: Luca Conti

Lista: Ricotta Andrea, Di Risio Giovanni, Menna Giuliano Rocco, Menna Giuseppe, Menna Walter, Di Croce Donato, Colantonio Marianna, Mastrocola Luciana, Del Vecchio Marianna, D'Annunzio Danilo

Insieme per crescere

Candidato sindaco: Nino Santovito

Lista: Colantonio Giuseppina, Natale Eugenio, Di Croce Giuseppe, De Marco Lorena, Di risio Giovanni, Colantonio Tullio, Di Croce Giancarlo, Rossi Giuseppe, Mancini Levino, Del Vecchio Roberto

CELENZA SUL TRIGNO

Insieme per Celenza

Candidato sindaco: Andrea Venosini

Lista: Antenucci Donato, Antenucci Giovanni, Di Nocco Ivo, Di Nocco Paolo, Gianico Graziella Michela, Palomba Tiziana, Vespasiano Leandro Donato

Uniti si rinasce

Candidato sindaco: Walter Di Laudo

Lista: Antenucci Francesca, Aquilano Antonio, Aquilano Benito, Colella Laudina, Di Nocco Valentina, Di Zillo Claudio, Felice Luca, Felice Martin Heinz, Piccoli Gabriele, Valentini Yvan

DOGLIOLA

Dogliola Futura

Candidato sindaco: Rocco D'Adamio

Lista: Caruso Domenico Italo, Di Paolo Veruska, Gabriele Monia, Paganelli Mario, Petrosi Pietro, Piedigrosso Antonella Maria, Scafetta Giuseppe

Il paese che vogliamo insieme si può

Candidato sindaco: Barbara Petrosi

Lista: Del Nero Eleonora, D'Ippolito Rocco, Di Deo Antonio, Di Vincenzo Paola, Frisco Angelo Lucio, Gabriele Francesco, Giammichele Cristian, Lavini Sandra, Romani Luca

FRAINE

Colpo di scena a Fraine. L'attuale maggioranza non avrebbe presentato alcuna lista. Impossibile contattare gli attuali amministratori. La lista di Filippo Stampone è l'unica. Per evitare il commissariamento dovranno recarsi alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto. Se il quorum non sarà raggiunto arriverà il commissario prefettizio come accaduto qualche anno fa a Castiglione Messer Marino.

Uniti per cambiare Fraine

Candidato sindaco: Filippo Stampone

Lista: Antonino Sassi, Pasqualino Stampone, Gino Grimaldi, Valeria Stampone, Anastasia Finamore, Francesco Chiavaro, Gino Di Iorio, Domenico Ramundo, Zelinda Bruschi, Andrea Stampone

LENTELLA

Partito Democratico

Candidato sindaco: Carlo Moro

Lista: Alessio Bevilacqua, Giovanna Ciancaglini, Gianni Cordisco, Marco Mancini, Cosmo Mangiocco, Beatrice Mignani, Fiorella Porcaro, Giannicola Roberti, Giovanna Romano, Stefania Zappetti

Insieme per Lentella

Candidato sindaco: William Turilli

Lista: Cianci Danilo, D'Angelo Antonio, Di Nanno Alessio, Moro Manuela, Olivieri Roberto, Portellini Karen, Roberti Fausta, Roberti Piero, Santavenere Domenico, Tiberio Vitalina

SCERNI

Progetto Scerni

Candidato sindaco: Giuseppe Pomponio

Lista: Daniele Carlucci, Lucia Di Candilo, Flavio Carlucci, Aleandro Andrea Giacomucci, Laura Silvana Moretti, Simona Ciancaglini, Valentino Pomponio, Mario Lucci, Giuseppe D'Ercole (detto "Pino"), Lucio Ranalli, Vanessa Tittaferrante, Eduardo D'Ercole

Scerni che cambia

Candidato sindaco: Alfonso Ottaviano

Lista: Cinzia Gabriele, Vincenzo Di Lello, Nicola Pomponio, Silverii Andrea, Gianmichele D'Alessandro, Silvio Di Fonzo, Giuseppina Ottaviano, Rossella Forgione, Esterina Di Fabio, Antonello Marcucci, Fausta Pietropaolo, Angelo Silvestri

TUFILLO

Anche a Tufillo il rischio commissariamento è alto. Solo una lista è stata presentata. È quella dell'ex sindaco Marcovecchio. Il 5 giugno bisognerà raggiungere il 50% + 1.

Scelta partecipata

Candidato sindaco: Ernano Marcovecchio

Lista: Benemeo Federica, Berardi Emanuele, Galizia Veronica, Ferrara Andrea, Petti Valeria, Lapergola Nicolino, Marino Adamo, Noè Valentino, Ramundi Aleandro, Talia Flavio