"E' una vergogna. Un vulnus alla democrazia", tuona l'avvocato Corrado Squadrone, responsabile dell'associazione Ape-in difesa dei diritti calpestati, che prende di mira l'avviso pubblicato dal Comune di Vasto e destinato ai cittadini stranieri comunitari residenti in città.

Se ne fanno richiesta, i cittadini europei regolarmente registrati presso i servizi demografici comunali come residenti a Vasto possono votare alle prossime amministrative del 5 giugno: "Ma i manifesti - afferma Squadrone - sono stati affissi il 24 aprile con scadenza il 26. I nostri padri hanno fondato una Repubblica per la libertà e la partecipazione democratica effettiva e non falsa, a vostro uso e consumo", polemizza nei confronti dell'amministrazione Lapenna e sostiene si tratti di "elezioni irregolari. Il diritto di voto, previsto come dovere civico, di fatto viene negato ai cittadini europei residenti a Vasto. Intervengano i prefetto di Chieti, Antonio Corona, e il ministro dell'Interno, Angelino Alfano".