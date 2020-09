E' stato necessario l'intervento della polizia per porre fine a una colluttazione scoppiata giovedì a Vasto a causa di un presunto furto avvenuto nel piazzale di un centro commerciale. Il fatto è avvenuto in serata nel parcheggio del Centro del Vasto, in via Cardone, nella parte alta della città.

In base a una prima ricostruzione dei fatti operata dagli agenti, "l'alterco è stato causato dal fatto che un uomo, che era seduto su una panchina dell'area parcheggio, ha accusato un altro uomo di avergli rubato il cellulare. I due hanno cominciato a litigare e sono venuti alle mani. Uno dei due ha anche sferrato all'altro un pugno in faccia, senza causare furtunatamente danni gravi. La nostra volante è giunta sul posto a sedare gli animi e a raccogliere le testimonianze. Considerato che le versioni dei due sono molto discordanti, serviranno ulteriori accertamenti, che sovlgeremo non appena giungeranno le querele di parte e il referto medico".