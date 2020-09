"E' scandaloso per un mare con la Bandiera Blu". E' Massimo Ciccotosto a inviare a Zonalocale.it le foto che testimoniano come le vecchie balaustre arrugginite crollate in mare negli anni scorsi non siano state ancora rimosse, nonostante l'approssimarsi della stagione balneare.

Sono finite in acqua a seguito dei ripetuti smottamenti, avvenuti tra il 2012 e il 2014, della passeggiata prospiciente il Monumento alla Bagnante di Vasto Marina.

I tubolari in ferro non sono mai stati eliminati, con conseguente pericolo per la balneazione. "Possibile - chiede Coccotosto - che in Comune non ne sappiano nulla?".