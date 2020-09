"Anche per questa estate Vasto si è vista confermare la Bandiera Blu". Lo annuncia l'amministrazione comunale in un comunicato stampa. E' il tredicesimo riconoscimento consecutivo della Fee, fondazione per l'educazione ambientale, che ogni anno assegna gli ambiti vessilli alle località marine e lacustri che si sono distinte per pulizia delle acque e servizi ai bagnanti.

"Il riconoscimento le è stato assegnato dalla Fondazione Europea per l'educazione ambientale (Fee Italia) che, ogni anno, premia i comuni rivieraschi e gli approdi turistici per le politiche ambientali e soprattutto per conciliare le diverse vocazioni territoriali nel rispetto dell'ambiente.

La cerimonia di consegna si terrà mercoledì prossimo, 11 maggio, alle ore 11, a Roma, nell'Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Piazza Aldo Moro.

Di anno in anno si tratta di una conferma per l'amministrazione comunale e per il lavoro volto ad incrementare, puntando ed investendo sulla sostenibilità, la risorsa turismo.

A Vasto la Bandiera Blu ha sventolato, per la prima volta, nel 1993 ed ininterrottamente fino al 1999 e poi dal 2003 a quest'anno".