Con una vittoria si allunga la serie almeno fino a gara 4, con una sconfitta si retrocede in serie C. Quella di questa sera è senza dubbio la partita più importante della stagione per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che affronterà Taranto per la terza sfida della serie playout. Si scende in campo al PalaBCC alle 20.45 cercando di ribaltare l'esito della serie che vede i pugliesi avanti 2-0. Prima sfida persa di 3, la seconda di 10. Per Ierbs e compagni il compito non sarà certo semplice questa sera ma, se si vuole andare avanti per conquistare una salvezza che al momento appare lontana, servirà mettere sul parquet il massimo delle energie fisiche e mentali.

E così la società del presidente Spadaccini ha fatto appello ai suoi tifosi perchè questa sera siano presenti in gran numero sugli spalti dell'impianto di via dei Conti Ricci. "Acquistando il biglietto d’ingresso per Gara 3 a € 5.00 (venerdì 6 ore 20:45) avrai diritto anche all’ingresso omaggio per [l'eventuale] Gara 4 (domenica 8 ore 18:00). Come già saprete le due gare sono importantissime in quanto lo svantaggio accumulato, perdendo Gara 1 e Gara 2 a Taranto, può essere recuperato con le due vittorie nelle gare in svolgimento sul parquet del PalaBCC e, nel caso si riuscisse ad impattare, la risolutiva Gara 5 si svolgerebbe ancora al PalaMazzola di Taranto mercoledì 11 alle ore 21:00.

L’importanza di una vostra massiccia presenza ci permetterebbe di continuare con l’unico obiettivo di conquistare la permanenza nel terzo campionato che pensiamo di meritare per mille ed un motivo e ciò è tutt’ora possibile. La presenza del sesto uomo sugli spalti potrebbe essere determinante per evitare una retrocessione in una Serie C che, vista la nuova ristrutturazione dei campionati, comporterebbe non poche difficoltà nel tentativo di ritornare nella serie che oggi ci sta letteralmente sfuggendo di mano. Il momento è di un’importanza stratosferica: tutti al PalaBCC perché non tutto è perduto e vorremmo proprio giocarcela fino a Gara 5 contro una formazione alla quale va tutto il nostro rispetto e che comunque riteniamo sia alla nostra portata".