I palloncini rossi che volano in cielo sono il simbolo della Giornata internazionale delle ostetriche che, presso l'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è presente uno dei punti nascita della Asl2, ha visto le ostetriche in servizio nel reparto maternità, guidato dal primario Francesco Matrullo, le neo mamme e le future mamme condividere un momento speciale.

L'equipe di ostetriche coordianta da Maria Grazia Buongiorno ha coinvolto in questa giornata tutte le donne che partecipano al corso di preparazione al parto presso l'ospedale di Vasto nella giornata in cui in tutto il mondo si riflette sull'importanza di questa figura professionale nel percorso della gravidanza, nel momento del parto e nell'assistenza al neonato e alla neo mamma.

Dopo aver partecipato all'incontro previsto dal corso di preparazione al parto il gruppo, rigorosamente in maglietta rossa (colore scelto per rappresentare le ostetriche), si è spostato nel piazzale dell'ospedale dove sono stati lanciati i palloncini in cielo. Anche questa iniziativa che si è svolta a Vasto è stata inserita nell'ambito di quelle promosse dal movimento Ostetriche: donne per donne [la pagina facebook].