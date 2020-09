Sabato 7 maggio è in programma l'incontro promosso dal Movimento 5 Stelle di Vasto dal titolo "Basta ai governi camerieri di banchieri e petrolieri". Si tratta di un altro degli appuntamenti organizzati sul territorio con la presenza di esponenti nazionali del movimento. "Dopo il Parlamentare che ti serve, il Convegno sulle ecomafie, la tre giorni sul referendum no triv, quello recente su l’impegno per Vasto, arrivano a Vasto Il tesoriere del Movimento 5 Stelle nonché membro della Commissione Finanze di Montecitorio, Daniele Pesco ed Elio Lannutti presidente Adusbef e parlamentare italiano per presiedere un convegno-dibattito sul governo finanziario-capitalistico dal parte degli Istituti Bancari e a danno dei cittadini". Con loro anche il magistrato Ferdinando Imposimato.

L'incontro si terrà presso la sala convegni degli ex palazzi scolastici, sabato 7 maggio alle 17.30.