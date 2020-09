La BCC Generazione Vincente Vasto Basket vince e riapre la serie dei playout. Le certezze della Casa Euro Taranto, in vantaggio per 2-0, vengono scalfite dalla bella prestazione di Ierbs e compagni. Davanti al loro pubblico i vastesi riaprono i giochi e si conquistano l’accesso a gara 4. Domenica sera alle 18 la Vasto e Taranto torneranno in campo per una sfida con cui la squadra di coach Luise dovrà ripetere la bella partita di questa sera per continuare a credere nella permanenza in serie B.

La partita. Sono gli ospiti a segnare il primo canestro della serata ma è bravo Casettari a pareggiare e poi Tracchi, con un gioco da 3, a sancire il pareggio. La Vasto Basket riesce ad essere compatta in difesa e trovare discrete soluzioni offensive che valgono un importante break di 13-0 che fissa il punteggio sul 20-8. I biancorossi riescono a mantenere la doppia cifra di vantaggio con i 5 punti in serie di Grassi (tripla del 23-14 e canestro del 25-14). Gli ospiti vanno quattro volte in lunetta segnando due canestri per il 25-16 con cui si chiude il primo quarto. E’ ancora di marca tarantina il primo canestro del quarto (tripla per il 25-19). Sul 25-21 Orlando commette il secondo antisportivo e per lui c’è l’espulsione. Gli ospiti provano la rimonta ma vengono sempre ricacciati indietro dai padroni di casa. La Vasto Basket tira tanto ma non riesce sempre a concretizzare e così il Taranto riesce a riportare il distacco sotto la doppia cifra (33-25). Ci pensa Dipierro, dalla lunga distanza a rimettere le cose a posto, poi è Ierbs a segnare il 38-25. Nel finale è la squadra di coach Putignano a trovare tre canestri per il 38-31 con cui si rientra negli spogliatoi.

Si torna in campo e i vastesi riescono ad incrementare il bottino fino al 46-33. Coach Luise richiama Jovancic in panchina per il suo 4° fallo (a -7 dalla fine), poi tre canestri ospiti che riportano al -6 (46-40). La tripla di Dipierro riporta l’inerzia a favore dei padroni di casa con Grassi che, con due canestri, sigla il 53-40. Si chiude con il canestro di Dipierro che vale il 60-45 di fine terzo quarto. Ultimi dieci minuti che si aprono con il canestro di Pace, i biancorossi che tengono bene in difesa e Di Tizio che manda in visibilio il pubblico con una schiacciata e subito dopo piazza una tripla. Il vantaggio dei padroni di casa è sempre più consistente e aumenta quando Jovancic va a referto con la tripla del 72-46. Finisce 75-49 con i biancorossi che escono tra gli applausi e già concentrati sulla sfida di domenica sera.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket – Casa Euro Taranto 75-49

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 12, Dipierro 15, Tracchi 11, Di Tizio 11, Ierbs 5, Jovancic 3, Casettari 14, Tabbi 0, Pace 4, Cordici 0. Coach: Luise

Taranto: Osmatescu 4, Circosta 12, Malfatti 6, Orlando 4, Potì 0, Conte 6, Tinto 11, Stola 1, Della Torre 1, Bastoni 4. Coach: Putignano

Espulso per doppio antisportivo: Orlando

Fuori per 5 falli: Jovancic