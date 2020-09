Grande soddisfazione a Roccaspinalveti per la convocazione del calciatore Andrea Farina nella Nazionale Dilettanti Under 17. Il giovane attaccante ha preso parte al raduno del 3 e 4 maggio a Pomezia agli ordini di mister Fausto Silipo e del suo staff; dopo il primo giorno di allenamenti, gli azzurrini hanno affrontato gli Allievi B del Latina in amichevole.

Farina, classe 2000, è uno dei due ragazzi abruzzesi convocati, milita nell'Olympia Agnonese (Serie D) dove in questa stagione tra Allievi e Juniores ha messo a segno 16 reti (12 negli Allievi in sole 8 partite). L'altro giocatore della regione convocato è stato Lorenzo Di Pasquale, portiere del River Casale.

Un'opportunità importante per Farina, considerata la presenza di osservatori di società di Seria A e B.