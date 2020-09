Arrivano le Bandiere Blu per San Salvo e Vasto.

SAN SALVO - Il riconoscimento da parte della Fee Italia è arrivato stamattina. Il prossimo 11 maggio a Roma una delegazione dell'amministrazione prenderà parte alla cerimonia di consegna nell’aula convegni del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche): Angiolino Chiacchia, assessore all’Ambiente, e il consigliere comunale Fabio Raspa.

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel commentare l’annuncio ha affermato: "Per la nostra Città è la diciannovesima volta. Sono molto contenta e ringrazio la Fee Italia, e in particolare la Fee Abruzzo, per aver riconosciuto, anche quest’anno, il nostro impegno nel rispettare dell’ambiente e nell’aver saputo valorizzare il settore turistico e dei servizi".

VASTO - Bandiera Blu anche per Vasto. Il Comune in una nota commenta così: "Di anno in anno si tratta di una conferma per l’amministrazione comunale e per il lavoro volto a incrementare, puntando e investendo sulla sostenibilità, la risorsa turismo. A Vasto la bandiera blu ha sventolato, per la prima volta, nel 1993 ed ininterrottamente fino al 1999 e poi dal 2003 a quest’anno. Un bel risultato e soprattutto un conferma. La stagione estiva 2016 parte sotto i migliori auspici".