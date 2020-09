Una soluzione per eliminare file, tempi di attesa e portare qualche risparmio in più nelle casse comunali. Con tali premesse è stato presentato questa mattina a San Salvo il Cassetto tributario: uno spazio dedicato sul sito del Comune dove il singolo cittadino potrà avere sempre sotto controllo la propria situazione tributaria aggiornata e pagare alcuni servizi direttamente dal web.

"Per ora – ha spiegato il sindaco Tiziana Magnacca che ha illustrato la novità insieme alla dirigente del settore Angiolina Colameo e al consigliere Tony Faga – sarà possibile già pagare la Tari (della quale arriverà la prima rata la prossima settimana) e altri tributi. Poi abbiamo intenzione di attivare il pagamento per altri servizi come l'asilo nido, le lampade votive ecc. Il servizio è gratuito per il cittadino. Per l'ente significherà risparmiare su diversi fronti: la stampa di bollette ecc., la postalizzazione che ci costa intorno ai 15mila euro e il costo del personale".

Nelle buste Tari in arrivo nelle case dei sansalvesi sarà inserita anche la comunicazione riguardante la novità illustrata stamattina (la comunicazione prevede anche una campagna su Facebook, manifesti ecc.). L'aspettativa del Comune è di "un cambiamento culturale" che porti nel futuro alla completa eliminazione delle bollette e delle comunicazioni cartacee. Dal proprio sportello, infatti, l'utente potrà anche comunicare con il Comune trovando risposte ai propri dubbi.

Il metodo tradizionale non sarà abbandonato definitivamente, almeno non subito. Bisognerà infatti attendere la progressiva "metabolizzazione" della nuova possibilità a disposizione; dal proprio profilo sarà inoltre possibile stampare bollette e modelli F24 (che sono stati dotati di un apposito codice a barre dell'ente per evitare errori in fase di compilazione) da pagare nelle tabaccherie o negli uffici postali.

Per ora in Provincia lo sportello è stato adottato solo da Chieti e San Salvo; poche anche in regione le altre località dove è disponibile, per lo più città di medie-grande dimensioni (Avezzano, Teramo ecc.). "Per il futuro la sfida – ha concluso il primo cittadino – è l'anagrafe on line".

Il cassetto tributario è raggiungibile dal sito del Comune (la sezione è in aggiornamento e sarà attivata la settimana prossima): LINK