Sono in corso in tutta Italia le iniziative legate alla Giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro seguendo lo slogan "Italia loves sicurezza". Dopo la giornata del 28 aprile, in cui abbiamo intervistato l'avvocato Lorenzo Fantini, già dirigente ministeriale e tra i fautori del decreto legge che oggi regolano la sicurezza sul lavoro [LEGGI]. In collaborazione con Teamservice che, per iniziativa del suo amministratore Pietro Aquilano, sta promuovendo una serie di iniziative legate alla tematica della sicurezza negli ambienti di lavoro, incontremo alcune realtà del nostro territorio e i loro rappresentanti.

Iniziamo con lo stabilimento Pilkington San Salvo - Nsg group, dove abbiamo raccolto le impressioni del presidente Graziano Marcovecchio e di Cetteo Borrone, RSPP dello stabilimento.